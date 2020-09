"Il a toutes les qualités pour être un futur Ballon d'Or"

De passage à Tourcoing, l'ancien joueur du PSG, Nicolas Anelka, a lancé une académie spécialisée pour les attaquants. Anelka a également profité pour repondre à quelques questions, dont certaines sur Mbappé.

"Il est très rapide, très intelligent, très technique, a-t-il poursuivi. Il a les qualités pour faire de grandes choses. Il l'a déjà prouvé maintes et maintes fois et il le montre à chaque match." avant d'ajouter qu'il était à l'image de l'attaquant modèrne : "Neymar, c'est très fort aussi. Il y a les plus vieux qui sont connus et reconnus, comme Messi et Ronaldo. Mais pour moi, en tout cas, c'est Mbappé qui est vraiment l'image du prototype de l'attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d'or"