"Il est difficile pour un jeune d'entendre qu'il sera le nouveau Messi"

Gérard Deulofeu a accordé une interview à 'beIN Sports' dans laquelle il a ouvert son cœur pour partager des réflexions intéressantes. Comme avoir l'énorme responsabilité d'être surnommé le 'nouveau Messi'.

"Il est difficile pour un jeune joueur d'entendre que qu'il sera le prochain Messi", a-t-il poursuivi.

Il s'en veut toujours de ne pas avoir réussi dans son club de coeur : "Je suis fier de m'être formé à Barcelone car j'ai beaucoup appris à la Masia, mais tout le monde sait que mon passage dans l'équipe première n'a pas été des plus réussis. C'était mon objectif et je n'ai pas réussi", a-t-il déclaré.

Dans sa position, il était encore plus difficile de réussir étant donné la concurrence qu'il avait devant lui : "C'était très difficile parce que vous jouez bien au Barça B et vous savez que vous avez Messi, Neymar, Pedro dans l'équipe première, ce sont de très bons joueurs et vous devez décider si vous voulez être patient et attendre votre moment ou partir et avoir d'autres expériences et jouer."

A 26 ans, Deulofeu a l'air "complètement différent de quand il était jeune, et je suis aussi très heureux parce que ma carrière est dans une bonne voie".