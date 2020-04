Wan-Bissaka dévoile son meilleur adversaire à l'entraînement

Aaron Wan-Bissaka a désigné Marcus Rashford comme étant le joueur le plus difficile à affronter chaque jour à l'entraînement depuis son arrivée à Manchester United. Et ajoute que de devoir jouer contre lui depuis un an l'a beaucoup fait progresser.

Le latéral droit à rejoint les Red Devils l'été dernier en provenance de Crystal Palace avant de réaliser à 22 ans une première saison très encourageante sous les ordres d'Ole Gunnar Solskjaer avec 34 apparitions et ses premières sélections dans le groupe de l'équipe nationale.

Lors d'une session de Questions/Réponses avec les supporters sur le site officiel du club, l'intéressé assure que ses qualités de défenseur se sont améliorées avec l'adversité à laquelle il est confronté dans le nord de l'Angleterre.

"Il est tellement imprévisible, a-t-il déclaré à propos de Marcus Rashford. Quand je suis arrivé à United et que je l'ai affronté à l'entraînement pour la première fois, il faisait des choses auxquelles je ne m'attendais simplement pas.

"Je pensais qu'il allait aller d'un côté et il partait de l'autre, ou je m'attendais à ce qu'il fasse une chose et il en faisait une autre. C'est très difficile de jouer contre lui. J'aime cela pourtant, cela a été très bien pour mon propre développement de me tester contre lui et les autres attaquants du club."

"J'aurais aimé jouer avec Paul Scholes"

Le jeune joueur a également révélé avec quelle ancienne star du club il aurait aimé jouer, désignant un membre clé du milieu de terrain du triplé de 1999 : "Il y en a beaucoup, mais je dirais Paul Scholes."

"J'ai toujours aimé le voir jouer, particulièrement sa technique et ses qualités avec le ballon, mais sa finition était spéciale. J'ai toujours aimé le voir jouer pour United et il aurait été formidable de jouer à ses côtés."

La montée en puissance de Wan-Bissaka a été fulgurante, passant en quelques mois du statut d'ailier de l'équipe réserve à celui d'arrière droit de la Premier League en février 2018. Au moment de donner des conseils aux jeunes joueurs sur la façon de défendre, il a souligné la nécessité d'un engagement et d'un travail acharné qui lui ont permis d'apprendre un nouveau poste dans les dernières étapes de sa carrière de jeune joueur.

"Je ne suis devenu défenseur qu'assez tard dans mon propre développement, et il m'a fallu beaucoup de patience. Il faut continuer à travailler sur soi-même sans arrêt, il faut continuer à se tester, même si ça ne va pas bien.

"Il m'a fallu du temps pour obtenir le succès en tant que défenseur, donc si vous vous y tenez, ça finira par marcher. Faites les efforts, ayez toujours confiance en vous et croyez en vous."