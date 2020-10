"Il était plus exigeant que je l'étais envers moi-même"

Ainsley Maitland-Niles, le jeune anglais de 23 ans, est devenu le nouveau couteau-suisse de Mikel Arteta. Capable de jouer latéral gauche, latéral droit, et milieu, il est placé là où l'équipe a besoin de lui, ce qui lui permet à l'Espagnol de s'adapter à l'équipe qu'il a en face de lui.

Pourtant il y a 6 mois, personne n'aurait parié sur lui. En instance de départ après des problèmes de comportement, le jeune Anglais refusait de jouer latéral, préférant l'activité du milieu de terrain. On parait de lui aux Wolves notamment, mais il a préféré se battre pour sa place chez les Gunners.

"Il y avait beaucoup de spéculation mais j'ai choisi de rester au club que j'aime. Je suis heureux de ma décision et je suis certain que le manager aussi. C'est grace à sa confiance en moi que je suis resté."

"C'était difficile au début parce qu'il était très exigeant avec moi, plus que je l'étais avec moi-même. Mais il a débloqué une confiance enfouie à l'intérieur de moi, que je ne savais pas déterrer. On travaille bien en tant qu'équipe, il sait tirer le meilleur de moi et maintenant je sais comment tirer le meilleur de moi-même."

Plus les joueurs s'expriment, plus on se rend compte que Mikel Arteta a changé le mental de cet équipe. A les entendre, les joueurs lui doivent tout et sont heureux de travailler pour lui. Ils ont totalement confiance en lui pour les ramener au sommet.