"L'image du 2-8 n'est pas celle que nous souhaitons renvoyer"

Après une fin de saison catastrophique et une grosse humiliation en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le FC Barcelone a mis son entraîneur Quique Setién à la porte.

L'entraîneur espagnol a dit au revoir au club et a laissé sa place à Ronald Koeman, ancien joueur blaugrana et désormais nouvel entraîneur de l'effectif professionnel du Barça. Le Néerlandais a été présenté ce mercredi.

Mercredi en conférence de presse, Ronald Koeman a assuré qu'il y aurait des changements à faire, et a expliqué ses ambitions dans ce nouveau projet en tant qu'entraîneur blaugrana.

"C'est un défi, ce n'est pas facile, le Barça exige toujours le maximum et il doit en être ainsi. Il y a la qualité suffisante pour exiger le maximum de résultats et de titres. J'ai déjà signé, je suis un entraîneur du Barça, nous allons travailler pour avoir une équipe solide", a commencé l'entraîneur néerlandais.

Koeman promet des changements après le 2-8 : "Il faut faire des changements, l'image de l'autre jour n'est pas celle que nous voulons renvoyer. Nous devons beaucoup travailler pour retrouver le prestige. Le Barça est toujours le plus grand club du monde. C'est un rêve devenu réalité. Maintenant, il faut travailler pour que le Barça soit à sa place, il y a assez de qualité."

L'entraîneur n'a pas non plus écarté le possible départ de certains cadres : "Il y a des joueurs d'un certain âge qui peuvent avoir des doutes sur leurs performances, mais vous devez respecter tous les joueurs. Nous cherchons ce qu'il y a de mieux pour le club mais si des décisions doivent être prises, nous les prendrons. Tout est allé très vite puisque nous travaillons déjà et parlons des décisions que nous devons prendre. Mais je n'aime pas donner des noms, par respect pour les joueurs."

"Nous ne devrions pas toucher à la colonne vertébrale. Ce n'est pas parce qu'un joueur a 30 ans qu'il est fini. S'il a faim et veut se battre pour le club, c'est le principal. Il y a aussi des joueurs de 20 ans qui n'ont pas faim. Ce que nous devons faire, c'est chercher la meilleure équipe pour gagner des matchs, et je parle des joueurs parce que je veux uniquement travailler avec des gens qui ont envie d'être ici. S'ils ne veulent pas être là, qu'ils disent au club qu'ils ne sont pas contents. Je veux des joueurs qui sont prêts à tout donner", a déclaré Koeman.