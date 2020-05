Dans le football actuel, Cristiano et Messi s'affrontent année après année pour le Ballon d'or. D'autres comme Neymar sont destinés à leur succéder dans le futur.

Mais pour certains, il n'y aura jamais un joueur comme Ronaldo Nazario, surnommé 'O Fenômeno'. C'est le cas de Roberto Carlos, le légendaire arrière gauche, qui a partagé le vestiaire avec son compatriote au Real Madrid.

"Ronaldo Nazario était le meilleur. Il n’y aura jamais un autre ‘Fenomeno’, Ni Neymar, Cristiano ou Messi… Ronaldo est unique", a-t-il déclaré dans des déclarations relayées par 'Goal'.

Roberto Carlos estime qu'à son époque le football était plus difficile compte tenu des conditions : "Je pense que dans notre génération, il était plus difficile de marquer des buts. C’était plus physique à l’époque et les attaquants étaient moins protégés. Mais Ronaldo pouvait tout faire. Je savais à quel point il était incroyable quand il est arrivé au Real, mais beaucoup de gens à Madrid n’étaient pas au courant. Il a surpris beaucoup de monde", a ajouté le Brésilien.