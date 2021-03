"Il y a trois points en jeu mais la Liga est encore longue"

L'Atlético Madrid reçoit le Real Madrid pour un derby madrilène qui sera très important dans la course au titre en championnat espagnol. En cas de victoire, le Real reviendrait à deux points des Colchoneros.

Cependant, tout comme Zinedine Zidane, l'entraîneur des Colchoneros a tenu à dédramatiser la situation et a assuré en conférence de presse qu'une défaite ne serait pas synonyme de fin de la course au titre.

"Il y a quelques semaines, on parlait d'un championnat sans options pour le Real et pour le Barça, et regardez où ils sont aujourd'hui. Nous connaissons la difficulté du championnat. Nous jouons gros dans tous nos matchs. Depuis que je suis ici, nous avons donné de l'importance à chaque match. Pour gagner, il faut être régulier, qu'il y ait un équilibre... Faire un grand match", a assuré l'entraîneur argentin en conférence de presse.

"Le championnat est très beau. Demain, les deux équipes qui s'affrontent sont dans des situations similaires en haut du classement. Nous ne pouvons pas perdre de vue le fait qu'il n'y a que trois points en jeu. Il restera encore beaucoup de journées", a-t-il ajouté.