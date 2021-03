Après ses propos, Luka Jovic s'est de nouveau adressé à 'Bild' et a reconnu qu'il était tout à fait déterminé à retrouver son haut niveau pour réussir à l'Eintracht Francfort, tant que durera la blessure, puis au Real Madrid.

"L'échec n'est pas une option pour moi, il ne l'a jamais été. La pression est un élément essentiel de toute entreprise. Surtout dans le football professionnel. Je n'ai aucun problème avec cela. J'aime les défis, j'aime me mesurer aux meilleurs, je sais ce que je vaux et quelles sont mes qualités", a déclaré l'attaquant serbe, qui n'a plus marqué de but depuis le 23 janvier.

Il ne s'inquiète pas de la pression qu'il subit : "Est-ce le tournant de ma carrière ? Non, je n'ai que 23 ans. Je joue dans l'un des meilleurs championnats du monde pour une grande équipe. J'espère également être de nouveau convoqué avec l'équipe nationale et me qualifier pour la Coupe du monde."

Jovic n'oublie pas non plus le club auquel il appartient : "Il ne faut pas oublier que je suis toujours joueur du Real Madrid. Pour l'instant, le plus important est de revenir en pleine forme dès que possible".

L'attaquant a joué un total de 324 minutes en 9 matchs et a marqué 3 buts. Contre Stuttgart, il était de nouveau titulaire et il espère retrouver ce statut le plus vite possible en Bundesliga.