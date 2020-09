"Il nous a manqué un peu de lucidité en attaque"

Contre la Real Sociedad, le Real Madrid a dominé son premier match de la saison mais a cruellement manqué d'efficacité devant les cages adverses tout au long de la rencontre.

Un manque de but qui aurait pu coûter cher aux Merengue. Cependant, Zinedine Zidane ne s'afolle pas et s'est montré plutôt satisfait de la performance de ses joueurs.

"Nous sommes contents du match. De manière générale, nous avons bien fait les choses. Il nous a manqué le but et un peu de lucidité en attaque. Surtout en première mi-temps. Nous avons bien joué les 40 premières minutes. Il faut être content", a assuré l'entraîneur français en conférence de presse.

Zidane est revenu sur l'importance de ne pas avoir encaissé de but : "Nous n'avons pas concédé beaucoup d'occasions. On doit continuer à travailler, travailler et travailler. On sait que nous devons progresser devant le but. Nous savons dans quel camp nous avons le plus joué aujourd'hui et ce n'était pas un match facile."

Selon lui, il ne s'agissait en aucun cas d'un manque de rythme : "Non, nous étions bien. Il a manqué autre chose. Il faut travailler davantage devant le but. Il faut trouver des solutions."