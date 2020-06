Le défenseur central du Real Madrid s'est montré en forme en première période contre Eibar et a notamment inscrit un but après avoir lui-même été au départ de l'action. Cependant, celui-ci est sorti tôt en seconde période.

À la fin du match, remporté sur un score de 3-1 par le Real Madrid, Sergio Ramos a assuré qu'il n'était pas sorti en raison d'une blessure mais seulement pour prendre des précautions.

"C'est une petite douleur, une surcharge. Le changement fut une simple précaution. Nous sommes contents pour les trois points et pour la reprise. Il nous reste dix finales à jouer et nous voulons en gagner le plus possible", analyse le capitaine merengue.

"Ce fut un peu bizarre pour tout le monde Après une telle situation, je veux profiter du brassard pour envoyer un message de soutien à tout ceux qui ont perdu des proches pendant cette période", a-t-il ajouté en hommage aux victimes.

Il est revenu sur la forme de son équipe : "Nous allons bien. Nous travaillons très durs depuis quelques semaines pour retrouver notre état de forme. C'est normal que ce ne soit pas un match splendide. Physiquement, l'équipe est en forme, mais on ne peut pas être au même niveau pendant 90 minutes, surtout après les 45 minutes très bonnes et les buts. Nous devons apprendre de nos erreurs."