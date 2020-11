Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a expliqué ce vendredi qu'il voyait son attaquant vedette de 20 ans, Erling Haaland, rester au sein du club.

"Je vois Haaland rester. Il sera avec nous pour longtemps. Il fait son chemin et je ne crois pas que le Borussia peut baisser son niveau de jeu, au contraire. On est un grand club et il est dans nos projets sur le long terme." a déclaré le directeur sportif.

Pour rappel, le 'Golden Boy 2020' a marqué 17 buts en 13 matches cette saison toute compétitions confondues. D'après 'Transfermarkt', le norvégien aurait une valeur de 100 millions d'euros, lui qui avait coûté, en janvier 2020, 20 millions d'euros en provenance du RB Salzbourg.