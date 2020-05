Il y a 15 ans, Messi marquait son premier but au Barça

Si le match de la 34e journée du championnat espagnol de la saison 2004-2005 est resté inscrit dans l'histoire du football, ce n'est pas en raison du score ou des enjeux.

C'est principalement car celui qui allait devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Liga et sextuple Ballon d'Or y marquait son tout premier but sous les couleurs du FC Barcelone.

Leo Messi commençait son histoire le 1er mai 2005. Le joueur argentin, qui avait débuté en octobre 2004 sous les ordres de Rijkaard attend quelques mois avant de marquer son premier but.

Le jeune argentin était entré en jeu à la 87e minute pour remplacer Samuel Eto'o, auteur du seul et unique but marqué jusqu'alors. Et ce n'est que trois minutes plus tard que le jeune prodige inscrit son but.

Messi n'était encore que le numéro 30 du Barça, et recevait dans la surface de réparation une passe splendide de Ronaldinho. L'Argentin contrôle alors le ballon avant de lober le gardien adverse, sans se douter qu'il venait de marquer un but qui resterait dans l'histoire du football.