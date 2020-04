Il y a 5 ans, Chicharito vivait son moment de gloire au Real Madrid

De façon assez surprenante, le Real Madrid a obtenu le prêt de Chicharito Hernandez pour la saison 2015-16. Le Mexicain n'a pas réussi à se faire une place dans l'équipe Blanche et est revenu à la case départ. Malgré son bref passage, Chicharito a tout de même laissé sa trace au Real.

En 33 matchs, l'attaquant a pu marquer neuf buts et délivrer six passes décisives. Il n'a été titulaire qu'à douze reprises, alors, ces stats ne sont pas si mauvaises.

Il y a 5 ans, jour pour jour, Chicharito a sans doute vécu sa meilleure soirée en tant que joueur du Real Madrid. Le 22 avril 2015, le Real affrontait l'Atletico de Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Mexicain a marqué le seul but du match et a qualifié son équipe pour les demi-finales.

Quelques mois plus tard, il retournait à Old Trafford, depuis, il a joué en Allemagne, Espagne et désormais en MLS, aux États-Unis.