"Il y a des gens qui meurent et nous on parle de football"

L'international nigérian John Obi Mikel a résilié son contrat avec le club de Trabzonspor à cause des craintes liées au nouveau coronavirus en Turquie, l'un des derniers pays au monde à ne pas avoir suspendu son championnat de football.

Le joueur a reçu plusieurs critiques mais Falcao partage son avis, comme il l'a montré via ses réseaux sociaux : "La vie est plus importante que le football".

Plus précisément, le Colombien a utilisé son compte Twitter pour tacler la Fédération Turque.

"Il y a des gens qui meurent dans le monde entier et nous nous parlons de jouer ou non. Prends soin de toi et reste à la maison".