"Il y a eu des discussions avec l'OL, mais Barcelone c'est Barcelone"

Samuel Umtiti vit un véritable enfer depuis la fin de la Coupe du monde 2018. Assaillit par les pépins physiques et un genou qui ne le laisse pas tranquille, le Français a bien failli quitter le Camp Nou cet été.

Dans un entretien accordé à 'Canal Football Club', le défenseur central a évoqué l'intérêt de Lyon lors de la dernière fenêtre des transferts.

"Tout était possible durant ce mercato. Lyon c'est mon club, ma ville, ils m'ont offert la possibilité d'être vu en Europe par des clubs comme Barcelone, ou par l'équipe de France. Il y a eu des discussions rapides, mais jamais quelque chose de concret, souligne-t-il. Il fallait que je sois opérationnel pour parler avec un club. Pour être honnête, Barcelone c'est Barcelone. Je ne me voyais pas en partir, et encore moins comme ça", indique le joueur de 26 ans.

Concernant ses problèmes physiques, le champion du monde 2018 assure être dans une grande forme. "À une période c'était très compliqué. Les amis que je côtoie dans la vie se sont rendu compte des efforts que j'avais pu faire. Mais pour moi c'est normal de travailler, de redoubler d'effort, d'en faire plus que je ne le devrais. J'ai perdu du temps et j'ai besoin de rattraper ce temps perdu, promet-il. Ces années de galère m'ont rendu plus fort. Rien qu'au niveau de la nourriture, je suis devenu vegan et je fais vraiment attention à tout ça. J'ai senti la différence. Je dors mieux et je me sens mieux. J'ai perdu 3 kg et j'en avais besoin... surtout après ma blessure au genou. Je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement. Mon corps a changé et je suis heureux de me voir comme ça."