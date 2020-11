"Il y a eu une grande communication entre le PSG et la France"

Didier Deschamps n'a pris aucun risque avec Kylian Mbappé durant le rassemblement. Convoqué malgré des douleurs à la cuisse, l'attaquant du PSG n'a joué que 30 minutes mardi contre la Suède. Une gestion prudente de la part du sélectionneur qui a beaucoup plu à Thomas Tuchel. En conférence de presse avant de se déplacer à Monaco pour la 11e journée de L1, l'entraîneur parisien a salué l'attitude du staff tricolore.

Dans quel état de forme avez-vous récupéré Kylian Mbappé et peut-il débuter vendredi ?

Thomas Tuchel : Kylian a un bel état d'esprit. Je suis heureux sachant que Didier Deschamps l'a laissé jouer seulement trente minutes. Il y a eu une grande communication entre nous. On sait exactement ce qu'ils ont fait avec Kylian. C'était top. Il a fait l'entraînement complet avec nous hier. Je suis très confiant pour le laisser jouer demain. On décidera combien de minutes, mais il se sent très bien.

"Pour Ney, c'est un petit peu différent. Il n'a pas joué avec le Brésil, mais il est avec nous depuis quelques jours. Il a fait la première partie de l'entraînement hier, on veut accélérer aujourd'hui. J'ai confiance pour qu'il joue quelques minutes demain mais on doit attendre sa réaction aujourd'hui."

Quid de Moise Kean, en reprise également ?

"On doit attendre l'entraînement, mais j'ai l'impression qu'il sera là demain."

Allez-vous prendre le risque de faire jouer les derniers revenus de sélection dès demain à Monaco ?

"Je vais voir Marquinhos, Paredes, Di Maria, Danilo Pereira et Florenzi. Demain, on devra être très prudent pour gérer les minutes. C'est un très grand risque, c'est clair. On va jouer à 21 heures, le retour sera très tard. On va encore manquer de sommeil. Pour Marquinhos et Paredes, c'est un grand risque. Angel, lui, a eu moins de minutes que Leo. Florenzi n'a joué qu'une mi-temps, mais c'est encore un voyage, il est rentré tard. Ce sont des points clés. On manque de récupération et on doit maintenant gérer les deux matches ensemble. Normalement, vous le savez, je regarde match après match, mais la situation en Ligue des champions nous oblige à voir sur deux matches parce qu'on n'aura pas Kimpembe contre Leipzig par exemple. On peut prendre plus de risques avec lui que Marquinhos demain."

"Il faudra gérer les minutes pour avoir le plus de fraicheur possible contre Leipzig" Marco Verratti et Mauro Icardi ont-ils des chances de revenir pour Leipzig ?

"Peut-être, mais ils ne seront pas avec l'équipe demain. S'ils sont là contre Leipzig, c'est super mais que pourra-t-on attendre d'eux ? On va essayer de faire en sorte qu'ils soient là parce qu'ils ont une influence positive sur le groupe. On verra s'ils peuvent aussi entrer quelques minutes, mais on ne peut pas attendre trop d'eux non plus. Marco doit faire une petite pause d'un ou deux jours parce qu'il a eu une petite réaction. Mauro va faire l'entraînement aujourd'hui et continuer le travail ce weekend afin de nous aider contre Leipzig j'espère."

Cet enchaînement Monaco/Leipzig est-il le premier gros tournant de la saison ?

"C'est super important, ce n'est pas un secret. On sait qu'on a un match difficile à Monaco. C'est toujours difficile là-bas, c'est l'un des matches les plus compliqués en France, mais on sait aussi que nous sommes dans une situation très délicate en Ligue des champions. On veut à tout prix gagner contre Leipzig, et même si on veut aussi gagner demain, il faudra gérer les minutes pour avoir le plus de fraicheur possible mardi."

"Kovac est un entraîneur très fort, très courageux, et un gars très sympa" Comment avez-vous accueilli le soutien de Leonardo à votre égard durant la trêve ?

"C'est toujours bien quand le directeur sportif soutient l'entraîneur, mais on travaille toujours de la même façon. On donne tout chaque jour. Quand il y a de moins bons résultats, c'est toujours le coach qui est responsable. C'est normal et ce n'est pas un problème."

L'entraîneur monégasque Niko Kovac vous a apporté son soutien avant cette rencontre. Qu'en avez-vous pensé ?

"C'était une grande surprise. Il me connait très bien et je le connais bien aussi. On a joué l'un contre l'autre à de nombreuses reprises. Il est aussi un entraîneur très fort, très courageux, avec un plan très clair sur le terrain. C'est toujours très compliqué d'affronter ses équipes. En plus, c'est un gars très sympa. C'est normal qu'on se protège un petit peu entre entraîneurs. Nous sommes un groupe en quelque sorte, et c'est nécessaire de s'entraider. C'est très sympa de sa part, mais il va tout faire pour me compliquer la vie demain. Il ne faut pas l'oublier. Il va tout donner avec son équipe qui est toujours très disciplinée et très physique. Selon moi, c'est un mixe très intéressant entre Monaco et lui. C'est une grande concurrence pour nous, mais c'est bien. Ça va nous donner l'opportunité aussi de grandir."