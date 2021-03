MU et le RB Leipzig s'intéressent à Ilaix Moriba

Du haut de ses 18 ans, Ilaix Moriba est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'académie barcelonaise. Ses premières performances avec l'équipe première ne sont pas passées inaperçues et les prétendants sont déjà venus aux renseignements.

Selon 'Mundo Deportivo', Manchester United et le RB Leipzig suivraient de près la situation du jeune milieu de terrain hispano-guinéen, dont le contrat expire dans un an et demi.

Mais d'après le quotidien catalan, Moriba n'envisage pas de quitter le Barça, d'autant qu'il se sent davantage important aux yeux de son entraîneur Ronald Koeman.