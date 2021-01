"Ilicic a été trop gentil avec nous"

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont facilement battu le Milan de Stefano Pioli, grâce notamment à Josip Ilicic, l'un des meilleurs joueurs du match, qui a notamment marqué le but du 0-2 sur pénalty.

Un joueur en forme qui, selon un certain Zlatan Ibrahimovic, aurait pu faire encore plus mal au Milan. L'attaquant suédois a regretté le manque d'intensité de son équipe.

"On lui a laissé trop d'espace et dans ce cas, ça devient facile. Il a été trop gentil avec nous. On n'a pas assez pressé. En jouant comme ça, on dit à nos adversaires qu'ils ont le champ libre. Alors qu'on fait peur quand on presse", a lâché Zlatan Ibrahimovic après le match.