Ilicic de retour en forme

Si l'Atalanta Bergame a eu du mal à débuter sa saison, les joueurs de Gasperini ont retrouvé la formule magique et sont actuellement quatrième du classement de Serie A.

Tout comme son attaquant slovène Josip Ilicic, l'Atalanta a retrouvé sa forme explosive de la saison passée. Depuis le mois de décembre dernier, le Slovène est de nouveau décisif.

Après avoir vécu une période difficile à niveau personnel, Ilicic brille à nouveau. Contre Benevento, le joueur a été décisif à deux reprises, en inscrivant un but pour une passe décisive (score final, 1-4).

Sur les cinq derniers matchs, Ilicic a inscrit deux buts pour cinq passes décisives, plus que sur le reste de son début de saison (1 passe décisive et 1 but en 9 matchs).

Il ne fait aucun doute que Josip Ilicic est de retour en forme. Le Real Madrid n'a qu'à bien se tenir.