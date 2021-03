"Ils ont signé Cavani au mauvais moment"

L'ancien joueur de Manchester United, Mark Hughes, a admis qu'il était dommage que le club n'ait pas signé Edinson Cavani plus tôt.

"Manchester United a de la qualité en attaque. Marcus Rashford et Manson Greenwood sont bons, mais peut-être que United avait besoin de Cavani il y a cinq ans, quand il était au top. Il a probablement été embauché au mauvais moment, mais il reste un attaquant sensationnel. Lorsque vous jouez, cela donne à l'équipe confiance et plus de concentration. Les coéquipiers ont confiance pour lui passer le ballon et des choses se passent autour de lui", a défendu l'ancien attaquant des Red Devils, s'adressant à 'Sky Sports'.