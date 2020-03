"Impossible de faire commencer Mbappé"

Après avoir laissé le capitaine Thiago Silva hors du groupe pour affronter Dortmund, Thomas Tuchel a aussi décidé d'aligner Juan Bernat plutôt que Layvin Kurzawa au poste de latéral gauche.

"J'ai choisi Juan car c'est un gars très calme. Sans Thiago Silva et Verratti, on l'a choisi car il est plus calme que Layvin. Il a fait des matchs importants pour nous", s'est justifié l'Allemand.

Tuchel a également expliqué la non titularisation de Kylian Mbappé, malade depuis quelques jours.

"Pour Kylian, on est déjà heureux qu'il soit là. Après trois ou quatre jours sans entraînement, avec de la fièvre et une angine... C'était impossible de le faire commencer. Mais il pourrait finir le match", a conclu le coach allemand.