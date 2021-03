Iñaki Williams a répondu aux critiques concernant ses difficultés devant le but

Iñaki Williams a inscrit sept buts avec Bilabo cette saison. Un chiffre qui, pour beaucoup, n'est pas suffisant.

Williams comprend parfaitement les exigences des fans. "Je suis conscient d'être le '9' de l'Athletic, et je comprends que l'équipe et les supporters attendent que je marque, mais personne ne rentre à la maison plus emm**** et frustré que moi quand les choses ne se passent pas comme je l'avais prévu", a-t-il expliqué sur 'Onda Vasca'.

Il a rappelé qu'au-delà des buts, son travail à l'Athletic allait plus loin : "Au-delà des buts, j'apporte beaucoup à l'équipe, j'ai joué 185 matchs consécutifs avec cinq entraîneurs différents et ils ont tous cru en moi et parié sur moi", a-t-il déclaré.

Il accepte les critiques et dit qu'il les prend bien, qu'il y est habitué : "Je reçois des critiques, mais en tant que footballeur, je sais que j'y suis exposé. Je comprends que les critiques fusent parce que les gens en attendent plus de moi et parce que j'ai les capacités d'être meilleur. J'accepte celles qui sont constructives, toutes celles qui me poussent à m'améliorer sont les bienvenues. Dans le cadre du respect, je les accepte toutes, je suis là pour les recevoir, apprendre et m'améliorer".

Enfin, il a promis qu'il travaillera pour atteindre les objectifs qu'on attend de lui. "J'aimerais marquer plus de buts, c'est vrai, mais je pense qu'avec du travail et des efforts, j'y arriverai", a-t-il conclu.