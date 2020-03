Iniesta lance un défi à ses supporters

La quarantaine pour le coronavirus peut être très ennuyante et Iniesta en est conscient. L'Espagnol a par conséquent lancé un défi à ses supporters via le Twitter du Vissel Kobe : faire 20 jongles en alternant le pied droit et le pied gauche.

"Bonjour à tous, je sus Andrés Iniesta, et mon défi est... Quand j'étais petit, j'aimais avoir le ballon dans les pieds et tenter de faire des jongles avec les deux pieds. Je vous défie de faire 20 jongles, et je vais vous montrer comment faire", a déclaré l'Espagnol.

Cette saison, le milieu de terrain a joué quatre matches et a toujours été titulaire. Il compte trois passes décisives, mais le championnat japonais a lui été suspendu à cause du coronavirus.