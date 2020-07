Insigne ne quittera pas Naples

Ces derniers mois, la presse a spéculé sur le départ de Lorenzo Insigne de Naples, mais le footballeur italien a mis fin aux rumeurs.

"Je suis calme parce que j'ai un autre contrat de deux ans et je n'ai pas de problème. Je n'ai jamais pensé à partir, je suis heureux dans ma ville natale", a ajouté le jeune homme de 29 ans.

Insigne a été formé au club et, malgré une brève période de deux saisons et demie à Cavese, Foggia et Pescara, il a joué à San Paolo toute sa carrière.

Il a joué un total de 334 matchs et est l'un des joueurs les plus appréciés des supporters de Naples. L'attaquant a marqué neuf buts et sept passes décisives cette saison.