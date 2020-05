Insúa : "Ibrahimovic n'était pas un bon coéquipier"

Emiliano Insúa a rejoint Los Angeles Galaxy quand Zlatan Ibrahimovic quittait lui le club. À son arrivée, selon des propos relayés par 'Club947', ce dernier n'a pas eu une belle image du Suédois.

"Je ne le connais pas en tant que personne, mais on m'a dit qu'il avait une personnalité spéciale. Quand je suis arrivé, on m'a raconté des choses assez privées sur lui, que je ne pourrais pas vous raconter par respect. Ils m'ont dit qu'il n'était pas un bon coéquipier et qu'il était parti pour ça."

"Comme joueur, il était bon", a précisé Insúa, "mais pas comme coéquipier", a ajouté le joueur passé par l'Atlético de Madrid.

Récemment, un autre ancien coéquipier d'Ibra en MLS, Joao Pedro, l'a critiqué pour son arrogance.