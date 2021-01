Conte défend ses choix après le nul contre la Roma

Antonio Conte a défendu sa décision de sortir Lautaro Martinez, Arturo Vidal et Achraf Hakimi en fin de match contre la Roma (2-2) dimanche.

L'Inter menait 2-1 avant que l'attaquant vedette Martinez ne soit remplacé à la 77e minute du match et remplacé par Ivan Perisic. Cinq minutes plus tard, un double remplacement a vu Roberto Gagliardini prendre la place de Vidal et Aleksandar Kolarov entrer à la place d'Hakimi.

La Roma a ensuite égalisé à la 86e minute, sur une tête de Gianluca Mancini qui a permis à l'équipe locale de marquer un point.

À la question de savoir s'il aurait pu éviter les changements de dernière minute, Conte a répondu : "Vidal avait pris un coup et demandé à être remplacé. Lautaro était fatigué après 75 minutes d'efforts. Hakimi a aussi beaucoup donné et ces joueurs ont beaucoup joué au football ces sept derniers jours. Nous avons un effectif assez grand pour faire de bons changements, il est donc normal de se tourner vers le banc."

Avant d'ajouter : "[Vidal] a très bien joué. Il a démarré lentement, mais a ensuite augmenté l'intensité de son jeu. C'était une prestation positive, comme pour tous les autres. Il est sorti à cause d'un problème physique." Malgré le match nul, Conte était satisfait de la performance de son équipe, même s'il pensait qu'ils auraient pu remporter la victoire avant l'égalisation en fin de match.

"Aller chez le troisième du championnat et jouer comme ça signifie que nous sommes une équipe organisée et forte. Nous avons eu l'occasion de tuer le match mais nous n'avons pas pu le gérer, et nous avons laissé la Roma revenir tard dans la partie - parce que nous étions à court d'énergie. C'est dommage parce qu'avec deux minutes, nous battions une équipe forte."