Romelu Lukaku peut faire mieux que Ronaldo et Shearer

Ce lundi, à 21h00, l'Inter Milan affronte le Bayer Leverkusen en quart de finale de la Ligue Europa. En attaque, Antonio Conte, l'entraîneur du club milanais, alignera sans surprise Romelu Lukaku.

Et le Belge pourrait profiter de cette rencontre pour battre le record d'Alan Shearer. Lors de la saison 2004-2005, l'attaquant anglais avait inscrit au moins un but lors de huit matches consécutifs avec Newcastle en Coupe UEFA (l'ancien nom de la Ligue Europa).

Lukaku dépassera l'ancien attaquant des Magpies s'il fait trembler les filets contre Leverkusen. La série de l'attaquant belge a débuté sous le maillot d'Everton, en 2014-2015, et il avait marqué contre Wolfsburg, Krasnodar, les Young Boys de Berne (à l'aller et au retour) et le Dynamo Kiev (là aussi lors des deux confrontations). Il a poursuivi sa série avec l'Inter en scorant contre Ludogorets (à l'aller et au retour) puis contre Getafe.

Mais ce qui attire l'attention, c'est que Romelu Lukaku pourrait réaliser une meilleure saison que le Brésilien Ronaldo, qui avait été stratosphérique avec l'Inter Milan en 1997-1998.

Cette saison-là, Il Fenomeno avait inscrit 34 buts toutes compétitions confondues en 47 matches, remportant au passage la Coupe UEFA, en réalisant une prestation inoubliable en finale contre la Lazio.

Quant à Lukaku, il totalise avant la rencontre face au Bayer, 30 buts en 48 matches toutes compétitions confondues. En inscrivant cinq buts lors du « Final 8 » de la Ligue Europa, il pourrait faire mieux que Ronaldo (qui, précisons-le, avait joué moins de matches).

Le comparatif Ronaldo / Lukaku

Ronaldo 1997-1998

34 buts en 47 matches toutes compétitions confondues (dont 6 penalties, 4 doublés et deux triplés)

25 buts en 32 matches de Serie A

3 buts en 4 matches de Coupe d'Italie

6 buts en 5 matches de Coupe UEFA

Romelu Lukaku 2019-2020

30 buts en 48 matches toutes compétitions confondues (dont 7 penalties et 7 doublés)

23 buts en 36 matches de Serie A

2 buts en 4 matches de Serie A

2 buts en 5 matches de Ligue des champions

3 buts en 3 matches de Ligue Europa