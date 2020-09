Invraisemblables stats d'Harry Kane face à Southampton

Après la défaite face à Everton lors de la 1re journée de championnat, les Spurs avaient à coeur de bien aborder cette rencontre face à Southampton. Dans un match où les deux premiers buts se sont vus annulés après intervention du VAR, les hommes de Mourinho ont finalement concédé le premier but, avant d'en passer 5 à leur adversaire du jour.

Au-delà d'une victoire importante, c'est une prestation individuelle que l'on retiendra aujourd'hui, ou peut-être deux prestations. En effet, Harry Kane et Heung-Min Son ont été les deux protagonistes de ce succès.

Le Coréen a tout simplement inscrit les quatre premiers buts de la rencontre, quatre buts inscrits sur quatre passes décisives d'Harry Kane, jamais en Premier League un tel scénario ne s'était produit, jamais un joueur n'avait délivré quatre passes décisives au même joueur dans un seul et même match.

Et, comme cerise sur le gâteau, l'Anglais a clôturé son récital du jour en inscrivant le 5e but de son équipe, faisant de lui le premier joueur de Premier League à être impliqué dans 5 buts lors du même match, depuis Mohamed Salah contre Waford en 2018.

Dans l'histoire de la Premier League, seuls 5 joueurs avant Kane avaient délivré 4 passes décisives en un match, il est le 1er joueur anglais a réalisé cette prouesse. Renversant.

Une prestation qui témoigne de l'importance des deux hommes au sein du onze de José Mourinho.

