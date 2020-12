Isco absent du groupe pour paternité

Finalement, Isco Alarcón ne sera pas du voyage à Elche avec le Real Madrid. L'ancien de Málaga est un absent de dernière minute dans la liste de Zinédine Zidane pour le dernier match de 2020 au stade Martínez Valero (21h30).

La raison ? Le club a accordé un congé paternité au milieu de terrain, après que sa partenaire Sara Sálamo a donné naissance à son troisième enfant dans la matinée de ce mercredi.

Isco restera avec sa partenaire dans un moment aussi important. Le natif de Benalmádena a deux enfants, Francisco et Theo, âgés de six ans et un an et demi, dont le dernier avec l'actrice de Tenerife.

Ainsi, dans l'équipe merengue, il y aura 23 joueurs. Zidane a d'abord convoqué 24 joueurs, tous disponibles sauf le blessé Rodrygo, donc il n'y a pas de nouveauté dans le groupe si ce n'est l'absence d'Isco.