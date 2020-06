Lukaku s'agenouille pour George Floyd

A la 10e minute, le Belge s'est retrouvé à la conclusion d'une magnifique action qu'il a menée avec Lautaro Martinez et Eriksen. Après avoir fêté ce but avec ses équipiers, l'ancien joueur de Manchester United a posé un genou à terre et levé le poing droit vers le ciel, regard vers le bas.

Ce geste est visiblement un hommage à George Floyd, l'Afro-Américain dont la mort après son arrestation par la police a entraîné des manifestations contre le racisme partout dans le monde.

Plusieurs footballeurs avaient déjà honoré la mémoire de George Floyd depuis la reprise des compétitions en Europe, notamment l'attaquant français de Mönchengladbach Marcus Thuram.

En Italie, le défenseur camerounais du Torino Nicolas Nkoulou avait lui aussi posé un genou à terre samedi après son but contre Parme.