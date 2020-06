L'Atalanta fait tomber la Lazio Rome !

La 27e journée, la première à se disputer complètement depuis la reprises des compétitions, est terminée. Et qui se frotte les mains ? La Juventus.

L'octuple championne en titre est en effet la seule équipe du trio de tête à s'être imposée, lundi sur le terrain de Bologne. Battue, la Lazio se retrouve à quatre longueurs. Et avec un seul point pris, l'Inter en compte désormais huit de retard.

Le match Atalanta-Lazio était particulièrement attendu. Il mettait aux prises les deux plus belles équipes de "l'avant-Covid", toutes deux ambitieuses et pleines de rêves, de scudetto pour les Romains, de nouvelle qualification pour la Ligue des Champions pour les Bergamasques. Et le sommet a été à la hauteur des attentes.

C'est la Lazio qui a le mieux commencé, poussant De Roon au but contre-son-camp et doublant la mise sur une frappe magnifique de Milinkovic-Savic.

A la 11e minute, les Romains menaient 2-0 et se voyaient déjà recoller à un point seulement de la Juventus. Mais l'Atalanta sait qu'elle peut marquer tout le temps, et beaucoup.

Les joueurs de Gian Piero Gasperini ont peut-être fait l'essentiel en revenant à 2-1 juste avant la pause grâce au latéral Gosens, auteur d'une saison de très haut niveau.

Puis la deuxième période a été entièrement à l'avantage de l'Atalanta, qui a logiquement égalisé sur un tir splendide de Malinovskyi puis pris l'avantage grâce à un but de Palomino.

En terrassant la Lazio, qui n'avait pas été battue depuis la 5e journée fin septembre et restait sur 17 victoires et quatre matches nuls, l'équipe de Bergame a donc défendu sa 4e place et reste bien placée pour un retour en Ligue des Champions, elle qui doit disputer au mois d'août le "Final 8".