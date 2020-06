L'Atalanta fonce, Naples revient bien

L'Atalanta faisait partie des équipes qui avaient un match en retard à rattraper avant le retour de la Serie A à un rythme normal. En 10 jours, l'équipe de Bergame a donc joué trois fois, pour trois victoires : 4-1 contre Sassuolo, 3-2 contre la Lazio Rome et 3-2 à nouveau dimanche à Udine.

Les hommes de Gian Piero Gasperini ont au passage inscrit 10 buts pour confirmer la réputation de machine à marquer de la "Dea". Les trois buts de dimanche sont très beaux et 100% colombiens, avec l'ouverture du score signée Zapata puis un doublé de Muriel.

Avec ce succès, l'Atalanta revient provisoirement à une longueur seulement du podium et de l'Inter Milan, qui joue dans la soirée à Parme pour tenter de suivre le rythme des deux leaders, la Juventus (1re) et la Lazio Rome (2e), qui se sont toutes les deux imposées, respectivement vendredi contre Lecce (4-0) et samedi face à la Fiorentina (2-1).

Surtout, les Bergamasques ont encore solidifié leur 4e position, qui vaut très cher puisqu'elle assure une place en Ligue des Champions. L'Atalanta compte en effet désormais neuf points d'avance sur l'AS Rome, battue 2-0 à San Siro par l'AC Milan (7e) et qui a semblé bien trop épuisée pour espérer combler son retard sur l'équipe de Bergame.

Trois points devant Milan et trois points derrière la Roma, on retrouve le Naples de Gennaro Gattuso, qui a confirmé son excellente forme en battant la Spal 3-1, grâce à des buts de Mertens, Callejon et Younes.