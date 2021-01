Torino pour le maintien, Milan et Inter pour le titre hivernal

Le "Toro", 18e et premier relégable avant cet ultime tour de piste de la phase aller, se déplace à Benevento (11e) pour lancer l'opération maintien confiée à un habitué de ce type de missions: Davide Nicola, qui avait sauvé in extremis Crotone en 2016/17, puis le Genoa la saison dernière.

À la Roma, Paulo Fonseca est, lui, encore sur le banc mais son poste n'a semble-t-il tenu qu'à un fil cette semaine, selon la presse italienne, après la piteuse élimination en 8e de finale de la Coupe d'Italie à l'Olimpico contre La Spezia (2-4 a.p.).

Cette sortie de route inattendue, quatre jours après la claque dans le derby de la capitale contre la Lazio (0-3), a été ponctuée de deux cartons rouges mais surtout une improbable erreur avec l'entrée en jeu de six remplaçants au total (pour cinq maximum autorisés).

Cette bourde fait suite à celle de la première journée (joueur non dûment enregistré), qui avait valu à la Roma une défaite 3-0 sur tapis vert à Vérone. Elle a coûté sa place mercredi à un membre de l'encadrement de Fonseca et l'entraîneur, en dépit du bon classement actuel (4e), semble menacé en cas de nouveau faux-pas samedi en Serie A, de nouveau contre La Spezia.

À Milan, la semaine a été autrement moins agitée dans la ville, qui attendait depuis des années de revoir ses deux équipes phares à la lutte au sommet.

Avant le derby prévu mardi soir à San Siro en quart de finale de la Coupe d'Italie, l'Inter et l'AC Milan se disputent à distance le titre honorifique de champion d'hiver.

Un point suffi aux Rossoneri, leaders avec trois points d'avance, face à une Atalanta Bergame (6e) en nette baisse de régime à la suite de l'accumulation de matches (deux nuls lors des deux derniers matches contre le Genoa et l'Udinese). Le Croate Mario Mandzukic, la recrue star de la semaine à Milan, ne devrait pas retrouver le terrain tout de suite, après plusieurs mois sans club. Mais Stefano Pioli retrouve Rafael Leao (retour de suspension) pour épauler Zlatan Ibrahimovic.

L'Inter se déplace pour sa part chez l'Udinese avec son moral gonflé à bloc après la leçon de réalisme donnée à la Juventus (2-0) lors de la dernière journée.

Juve (5e) et Naples (3e), après la Supercoupe mercredi remportée par les Bianconeri (2-0), ne joueront eux que dimanche, à domicile contre Bologne (12e) pour Cristiano Ronaldo and co et sur le terrain de l'Hellas Vérone (9e) pour les hommes de Gennaro Gattuso.

Le programme de la 19e journée (en heures GMT):

Vendredi

(19h45) Benevento - Torino

Samedi

(14h00) AS Rome - Spezia

(17h00) AC Milan - Atalanta Bergame

Udinese - Inter Milan

(19h45) Fiorentina - Crotone

Dimanche

(11h30) Juventus Turin - Bologne

(14h00) Hellas Vérone - Naples

Genoa - Cagliari

(17h00) Lazio Rome - Sassuolo

(19h45) Parme - Sampdoria Gênes