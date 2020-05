"J'ai beaucoup à donner à Lyon"

Jean Lucas fut l'une des surprises de Juninho cet été. Le jeune joueur brésilien rejoignait la France en provenance du Flamengo mais n'a pas réussi à s'imposer cette saison à Lyon.

Le milieu de terrain n'a été titulaire qu'une seule fois en championnat depuis le début de saison et n'a joué que onze fois, ne parvenant pas à convaincre Rudi Garcia. Cependant, le joueur s'accroche.

Dans une interview pour le site de l'Olympique Lyonnais, le joueur brésilien a confié qu'il souhaitait démontrer ce qu'il valait à Lyon et est revenu sur son arrivée au club.

"Cela a été très spécial pour moi, mes amis et ma famille également. C’était un rêve de pouvoir venir jouer en Europe et en France. Quand l’OL m’a appelé, j’étais ravi. J’apprends beaucoup aux côtés de mes coéquipiers. J’aime découvrir cette ville de Lyon. J’ai beaucoup à donner à ce club", a commencé le joueur.

Le joueur est revenu sur son meilleur jour à Lyon : "Si je devais en choisir un, ce serait le premier contre Angers. C’est le plus important, le jour de mon premier match au stade. C’est le jour aussi où la sélection m’a convoqué. C’est le plus beau jour de ma vie. Je me souviens de ce public incroyable."