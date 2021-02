"J'ai confiance en mes joueurs"

L'entraîneur de l'Atletico de Madrid, Diego Simeone, ne doute pas que ses joueurs feront tout dimanche pour s'offrir la victoire contre Villarreal.

"Je fais confiance à mon équipe, à mes joueurs et au travail que nous faisons. L'équipe suit mon plan et repart mieux ou pire, elle travaillera toujours pour faire du mieux possible", a garanti l'entraîneur argentin, lors d'une conférence de presse.

À noter également que le buteur Luis Suárez a quatre cartons jaunes mais le coach ne veut pas savoir : "Villarreal est une grande équipe, avec un excellent entraîneur et à propos de Suárez, nous ne pensons qu'au match de demain."