"J'ai demandé son maillot à Messi mais il était un peu énervé"

Alphonso Davies n'a que 19 ans, ce qui veut dire que certaines de ses idoles et de ses modèles dans le monde du football sont encore en train de jouer en ce moment.

Le jeune défenseur latéral du Bayern Munich a logiquement grandi en regardant les exploits de Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, et a ainsi essayé de récupérer le maillot de l'Argentin après le match de quart de finale de Champions League.

Sauf que le Bayern Munich venait d'infliger au FC Barcelone sa plus grande humiliation européenne et Alphonso Davies était en plus de cela l'un des grands artisans de la victoire. Et Leo Messi avait de quoi être en colère.

Après la victoire contre Lyon, Davies est revenu sur ce moment dans des déclarations pour 'BT Sport' et a rapidement confié que le numéro 10 argentin avait refusé de lui donner son maillot quelques jours plus tôt.

"Oui, je lui ai demandé, mais je pense qu’il était un peu énervé. Mais ce n’est pas grave par contre, la prochaine fois j’espère", a déclaré Davies. Une prochaine fois, peut-être.