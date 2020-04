"J'ai dit à Cristiano qu'il est detesté en Argentine, et il a ri"

Dybala, dans un entretien avec le journaliste argentin Juan Pablo Varsky, a expliqué, entre autres, comment a été conçue la réduction de salaire que les footballeurs de la Juventus ont accepté, en raison de la crise du coronavirus.

Il a expliqué que tout a commencé avec Chiellini. "Chiellini s'est adressé au président, puis au groupe. Nous en avons parlé, il y avait des opinions différentes, il y avait des joueurs qui manquaient d'une ou deux parties pour arriver à une clause, mais c'était la meilleure chose à faire", a commencé Dybala.

Sa relation avec Cristiano Ronaldo, la grande vedette de l'équipe, a également été un sujet de discussion. "Sur le plan personnel, cela m'a surpris positivement", a-t-il déclaré.

"Quand il est arrivé à la Juventus, il y avait beaucoup d'attente car en Ligue des champions, nous avions été éliminés par le Real Madrid et il y avait eu plusieurs discussions pendant le match, même avec lui. Mais la vérité est que nous avons été surpris par lui", a-t-il révélé.

Il a même révélé une curieuse anecdote avec lui, lors d'un voyage. "On le voit comme un type arrogant et une fois que nous étions en voyage, je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit qu'en Argentine, nous le haïssions un peu à cause de sa personnalité, et sa façon de marcher...", a dit Dybala.

"Il a ri et m'a dit qu'il était habitué à être critiqué par rapport à son comportement, mais il était comme ça", a ajouté l'Argentin en riant.