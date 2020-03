La défaite dimanche dernier lors du Clásico contre le Real Madrid a laissé le Barça seul avec ses doutes, qui semblent être de plus en plus nombreux au fil des jours.

Cela va faire maintenant deux mois qu'Ernesto Valverde n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone et que Quique Setién a pris sa place. Les chiffres et les résultats ne sont pas forcément favorables à l'ancien coach du Betis Séville.

Mais avant que Setién ne prenne place sur le banc, le Barça avait sondé plusieurs entraîneurs, dont Ronald Koeman. Présent pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, le Néerlandais a confirmé avoir refusé l'offre des Catalans.

"Oui, ils m'ont appelé il y a quelques semaines. J'ai dit non au Barça parce que je suis avec les Pays-Bas. Ce n'était pas le moment", a déclaré le sélectionneur batave, qui a également parlé de Frenkie de Jong et de son adaptation au Barça.

"Le point positif c'est qu'il joue beaucoup de matches, mais il joue à un poste différent de d'habitude. Ni à l'Ajax ni en Sélection il ne joue à ce poste, mais ce sont des décisions de l'entraîneur", a conclu Koeman.