"J'ai longtemps attendu et ce n'est que le début"

L'arrêt du football européen pendant trois mois avait privé Martin Braithwaite de marquer son premier but avec le club catalan, lui qui était arrivé en février dernier dans l'urgence après l'annonce de la blessure d'Ousmane Dembélé.

Auteur de débuts positifs, l'ancien Toulousain n'avait pas vraiment eu le temps de faire ses preuves. Titulaire contre Majorque pour la reprise, le Danois a réalisé une bonne performance, et a même inscrit son premier but blaugrana.

"J'ai longtemps attendu et c'est incroyable de marquer mon premier but. Ce n'est que le début. Nous sommes tous contents et nous devons continuer ainsi. N'importe quel joueur offensif veut marquer des buts et j'ai travaillé beaucoup pendant la pause. Je suis heureux, vraiment heureux", a assuré le joueur après la rencontre.

"C'est une victoire importante et nous avons gagné avec quatre buts. Nous avons confiance en nous et nous voulons poursuivre sur cette voie. Jouer sans public, c'est spécial, mais nous n'avons pas le choix et il faut faire du mieux que nous pouvons dans ces circonstances", analyse Martin Braithwaite.

La prochaine journée sera spécial pour Braithwaite, qui retrouvera Leganés : "C'est un adversaire spécial pour moi parce que j'y connais beaucoup de gens, mais sur le terrain, il n'y a pas d'amis."