"J'ai ouvert la porte, j'ai vu Florentino Pérez et je n'ai rien dit"

Karim Benzema fait les beaux jours du Real Madrid, lui qui est présent au club depuis 2009 et qui a dernièrement inscrit son 250e but avec les Madrilènes s'est souvenu du jour où Florentino Perez est venu le chercher.

"Je me souviens que j'étais tranquillement avec mes amis. On m'a appelé, ma famille et mon agent, pour me dire que je devais rentrer chez moi rapidement, que nous devions parler. Je leur ai dit que je n'avais pas le temps, et ils m'ont dit "tu dois venir, Florentino est là". J'ai ouvert la porte et je l'ai vu, je n'ai rien dit, juste "hola", se remémore-t-il au sujet de sa première rencontre avec le président du Real.

L'ancien Lyonnais a ensuite évoqué son arrivée et ses premiers pas à Madrid : "Je n'avais pas conscience et ne réalisais pas ce qu'était le Real Madrid, Madrid, l'équipe, les gens, tous ces trucs, la pression". "Tu regardes dans le vestiaire et tu vois les meilleurs joueurs (...).J'était tout seul, je ne parlais pas espagnol. C'était très difficile. Si vous ne te sens pas bien en dehors, sur le terrain c'est très compliqué, c'est ce qui m'est arrivé la première année",

L'attaquant français est également revenu en quelques mots sur sa conception du poste d'attaquant : "Je peux mettre un but, mais si au final je ne touche pas le ballon pendant 90 minutes, c'est un problème".