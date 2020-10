Vinicius est bien entré dans son match, permettant au Real Madrid de mener les débats dès la 16e minute après une belle frappe enroulée. Le Brésilien est revenu sur sa prestation et notamment son raté à la 55e minute après un centre de Karim Benzema.

"C'est vrai que ça a été un beau but, je me suis arrêté, j'ai regardé puis j'ai marqué... Mais j'ai raté une occasion que je ne pouvais pas raté", a-t-il d'abord déclaré.

"Nous continuons à travailler pour nous améliorer chaque jour et pour être en mesure d'aider l'équipe. Je suis heureux de la victoire de l'équipe et bien sûr de mon but, mais surtout parce que nous avons gagné", poursuit-il à l'issue du match.

Le Real Madrid s'imposera finalement 2-0 suite à un but de Benzema (90e+5) sur une contre-attaque en fin de match