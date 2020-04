"J'ai toujours voulu rendre les gens heureux en jouant au football"

Ronaldinho est au Paraguay, dans un hôtel, assigné à résidence. Depuis plusieurs semaines, le Brésilien fait les Unes des journaux, mais Ronnie n'avait encore rien dit. Il a enfin brisé son silence dans une interview pour 'ABC'.

Ronaldinho reconnaît qu'entrer en prison "a été un coup dur, jamais je n'ai pensé que je vivrais une telle situation. Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre le plus haut niveau professionnel et rendre les gens heureux en jouant au football", a expliqué le Brésilien.

Ronnie a aussi expliqué les circonstances de sa détention. "Nous étions complètement suspris quand on nous a dit que les documents étaient illégaux. Depuis, notre intention a été de collaborer avec la Justice pour régler le cas comme nous avons tenté de le faire depuis le début. Depuis ce moment jusqu'à ce jour, nous avons tout expliqué et donné tout ce que la Justice nous a demandé".

"Tout ce que nous faisons est en vertu de contrats que gère mon frère, qui est mon agent. Dans ce cas précis, nous étions venus participer au lancement d'un casino online et du livre 'Craque Da Vida', qui a été organisé avec l'entreprise qui a les droits d'exploitation du livre au Paraguay".

L'ancien joueur du Barça a l'espoir que les autorités les libèrents rapidement. "Nous espérons qu'ils pourront utiliser et confirmer tout ce que nous apportons sur notre position dans ce cas et que nous pourrons sortir de cette sortir le plus rapidement possible".