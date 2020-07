"J'ai un grand respect envers Leo Messi"

Monchi a fait le choix de miser sur Lucas Ocampos lors du dernier mercato et a fait venir le joueur argentin en provenance de l'Olympique de Marseille.

Aujourd'hui, celui a disputé 35 rencontres officielles avec son équipe depuis le début de la saison, dont 33 en tant que titulaire. Il a surtout marqué 14 buts toutes compétitions confondues.

Dans un entretien sur 'Radio Continental', Lucas Ocampos est revenu sur ses premiers mois en Espagne et sur ses premières sélections en Argentine, qui ont découlé de ses performances avec Séville en début de saison.

Et Ocampos a tenu à citer l'importance de Messi : "J'ai un grand respect envers Messi. Je ne le connaissais pas et lors du match Barça-Séville, il m'a parlé comme s'il me connaissait depuis toujours."

"Après, il m'a beaucoup aidé lors de mes premières sélections avec l'Argentine, il m'a aidé à exprimer mon jeu", a ajouté l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille sur la Pulga.

Il est aussi revenu sur son changement de position depuis son arrivée à Séville : "Quand je suis arrivé, je jouais à gauche, je redoutais de jouer à droite. Et aujourd'hui, je me sens plus fort à droite. Il faut gagner le respect des autres pour être convoqué."