"J'ai une très bonne relation avec Simeone"

Joao Felix fut l'élu de mardi après-midi pour accompagner Diego Simeone en conférence de presse avant le choc de Ligue des champions contre Chelsea qui aura lieu mercredi soir à Londres.

Le jeune joueur portugais, qui a commencé plusieurs matchs sur le banc depuis le début d'année, est revenu sur sa forme et se dit très heureux au sein de l'équipe colchonera.

"Je suis très heureux à l'Atlético. Je me sens bien. Comme tous les joueurs, il y a des périodes moins bonnes. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais il y en a et je suis certain de pouvoir les surmonter. J'ai une très relation avec Diego Simeone. Il veut m'aider, ce qui est normal. On est là pour s'aider l'un et l'autre", a assuré le jeune joueur face aux journalistes.

Celui-ci a assuré qu'il n'avait pas de problème au moment de redescendre défendre dans le système de son entraîneur : "Au Benfica et en sélection, je devais défendre aussi. Je ferais ce qu'on me demande de faire ici aussi."

"Sans volonté, le talent n'arrive à rien. Beaucoup de joueurs talentueux ont fini par ne pas être de grands joueurs parce qu'ils n'avaient pas de volonté. Et je ne veux pas qu'une telle chose m'arrive", a-t-il assuré sur son envie de travailler pour s'améliorer.