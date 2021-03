"J'ai vu Eric García grandir à Barcelone, il est spectaculaire"

Óscar Mingueza est l'une des belles surprises de la saison du FC Barcelone. Le défenseur de 21 ans a profité de l'absence prolongée de Gerard Piqué pour faire ses débuts au sein de l'équipe première catalane cette saison.

Le joueur a rapidement convaincu Ronald Koeman et a déjà disputé un total de 30 matchs officiels cette saison, dont 24 en tant que titulaire. Pour la 'SER', Mingueza s'est montré très reconnaissant envers son entraîneur.

"J'ai joué en raison des besoins de l'équipe mais Koeman continue de m'offrir sa confiance et je suis très reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il m'a offert à niveau sportif. Koeman a tout notre respect pour ce qu'il était en tant que footballeur et maintenant en tant qu'entraîneur. Il prend grand soin de nous, les jeunes. (...) Le Barça est la meilleure équipe du monde, le meilleur club, et ils veulent les meilleurs. La concurrence est importante et personne ne va te faire de cadeau", a déclaré le joueur espagnol avant d'évoquer le possible transfert d'Eric García.

"C'est un très bon défenseur et le Barça a besoin des meilleurs joueurs. Je l'ai vu grandir ici et je pense que c'est un défenseur incroyable", a-t-il assuré.

Mingueza est aussi revenu sur son avenir, alors que son contrat se terminera en fin de saison : "Je termine mon contrat cet été mais je suis calme, je reste calme. Nous n'en avons pas encore discuté pour l'instant. J'espère pouvoir rester."