Casillas aimerait retourner au Real Madrid. D'où il est sorti si critiqué et avec tant de controverse. Le gardien de but a fini par être accusé de taupe par certains supporters et ses adieux ont été marqués par le fait que le Real n'a pas rendu hommage à son capitaine. Dans une interview avec DjMaRiiO pour 'Post United', il s'ext exprimé au sujet de son ancien club.

Le youtuber lui a demandé s'il retournerait à l'institution merengue même s'il n'y jouait pas : "J'aimerais retourner au Real Madrid, je considère ce club comme ma maison et mon lien est fort car j'y suis resté 25 ans. Je suis convaincu que j’aurais un jour, à nouveau, un lien proche avec le club."

Concernant la façon dont Zidane gère l'équipe, il a déclaré : "Vous venez de remporter quatre Ligue des Champions. Il est difficile de savoir comment s'améliorer. Nous sommes devenus très exigeants avec ce Real Madrid". A propos de Mbappé, il a répondu : "C'est un joueur exceptionnel. Chacun voit la qualité qu'il a. Il s'adapterait juste pour son nom".