"J'aimerais revoir Pogba à la Juve"

À 36 ans, Fernando Llorente veut continuer à se battre en Serie A. Dans une récente interview accordée à 'Tuttosport', il s'est réjoui de marquer son premier but avec l'Udinese et a fait le point sur la situation actuelle de la Juventus. Il a admis qu'il aimerait voir Pogba revenir à Turin. Il a également déclaré que la Vieille Dame est toujours dans son cœur.

"Je n'ai pas parlé à Paul depuis un moment. Bien sûr, j'aimerais le voir revenir et je pense que ça lui plairait aussi. Il a vécu des années merveilleuses avec la Juve, peut-être les meilleures de sa carrière", a-t-il spéculé sur la possibilité de revoir l'international français en noir et blanc.

"J'aurais aimé revenir. À Turin, j'ai connu les deux meilleures années de ma carrière, j'ai gagné cinq titres. Cela dit, je suis très heureux à Udine", a déclaré Llorente au sujet de la possibilité de son retour en janvier après avoir quitté Naples. Il pense également que les joueurs sont heureux avec Pirlo, qu'il considère comme "un leader dans une période de changement".

Interrogé sur son séjour à Udine et sur son récent premier but contre Sassuolo, l'Espagnol s'est montré ambitieux : "J'espère marquer dans tous les matchs restants, je ne me fixe aucune limite. Plus je marque de buts, plus j'aide l'Udinese et je montre que je ne suis pas fini comme certains ont pu le penser. Malgré son âge, le "roi lion" semble être en liberté et avoir faim.