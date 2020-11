"J'aurais pu marquer plus"

Kane est un buteur insatiable. Malgré ses 200 buts avec Tottenham, il n'est pas satisfait et pense pouvoir faire encore mieux dans les prochains matchs. Pourtant,il est le joueur clé de Tottenham depuis l'arrivée de Mourinho, qui l'a repositionné en meneur de jeu avancé, plus disponible dans la construction de jeu. L'Anglais épouse à merveille ce rôle et ne fait que distribuer des caviars à Son, qui occupe l'aile droite. Contre Ludogorets encore, il a été l'un des protagonistes de la victoire des Spurs.

"Je suis très content, très content pour les trois points avant tout, J'aurais pu en marquer un de plus. 200, c'est un grand nombre, mais j'espère ne pas m'arrèter là. Le temps passe vite, j'ai l'impression d'avoir marqué mon premier but hier..."

"A great milestone to reach but hopefully a few more to come!"



