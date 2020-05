"J'en ai rien à foutre du moral de la nation ! La vie des gens est en danger"

Si certains sont emballés par la possibilité de pouvoir voir la Premier League reprendre au mois de juin, certains ont des réserves. Et plusieurs joueurs se sont montrés dubatifs face à cette hypothèse.

Alors que Raheem Sterling a reconnu avoir des doutes et vouloir reprendre uniquement s'il n'y a plus de risques, Danny Rose, lui, s'est complètement lâché et s'en ait pris au gouvernement après son annonce.

Dans une interview pour le 'Sun', le joueur international anglais s'est montré choqué face à une telle décision : "C'est une p*tain de blague ! Je ne vais même pas essayer de mentir."

"Le gouvernement dit que le retour du football va faire du bien au moral de la nation. Mais j'en ai rien à foutre du moral de la nation ! Les vies des dangers sont en danger, vous comprenez ? On ne devrait pas parler de football jusqu'à ce que le nombre de cas baisse. C'est des conneries", a expliqué le joueur de Tottenham prêté à Newcastle.

"On verra bien. Je vais être testé vendredi donc on verra bien. J'ai écouté l'annonce du gouvernement, pas de football jusqu'au 1er juin. Je ne fais pas attention, je suis triste que des gens soient malades et contaminés. Le football devrait être la dernière chose à laquelle on devrait penser", a-til conclu.