"J'espère pouvoir gagner mon neuvième championnat consécutif"

Le milieu de terrain chilien du FC Barcelone, Arturo Vidal, s'est confié sur ses sensations depuis la reprise et assure vouloir se battre pour remporter la Liga cette saison.

"Nous devons penser à la victoire et gagner de la meilleure des manières", a-t-il expliqué, confirmant que les onze derniers matches seront des "finales" et seront "difficiles" à remporter.

Le joueur rêve de remporter son neuvième championnat consécutif : "C'est un rêve. Avoir un palmarès avec autant de coupes, c'est compliqué, mais je me sens assez bien pour continuer de me battre et remporter des trophées."

"Peu de joueurs ont réussi à faire cela dans l'histoire et je me sens fier. J'espère gagner le neuvième ici, avec le FC Barcelone", a ajouté l'ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich.

"Ce fut une vraie joie de reprendre l'entraînement. Ces deux mois de confinement ont été longs. Nous sommes heureux quand nous sommes sur le terrain avec nos coéquipiers, ce sont des expériences très belles à vivre. Nous retrouvons la forme, et nous préparons pour des mois très importants", ajouté Vidal.

Enfin, il s'est montré heureux du retour de Luis Suárez : "Pour nous, c'est très important de pouvoir compter sur Luis et sur les blessés parce que les deux mois à venir vont être intenses. Nous avons besoin d'être à 100% pour les compétitions que nous devons jouer."